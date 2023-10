Incidente a Messina: cade con la moto vicino ai binari del tram, trasportato in ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle 8, in viale della Libertà, a Messina. Un giovane, a bordo della propria moto di grossa cilindrata, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, mentre si trovava nei pressi degli imbarcaderi, ed è finito rovinosamente per terra, sbattendo sul cordolo che delimita la strada dai binari del tram.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure, immobilizzato il motociclista e trasportato all'ospedale Piemonte per ulteriori accertamenti. Secondo prime informazioni, avrebbe rimediato escoriazioni e qualche frattura. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è giunta la polizia municipale, gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Da accertare se la moto sia entrata in collisione con altri mezzi o sia stato ostacolato da vetture o, ancora, se si sia trattato di una caduta accidentale. In viale della Libertà si è creato molto traffico, con gli autobus che hanno avuto difficoltà a transitare.