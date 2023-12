Terry Morabito, è messinese uno tra i più giovani manager apicali d'Italia nel settore finanziario assicurativo

Un messinese alla guida della divisione italiana di un gruppo che è leader a livello europeo nel settore del credito. Il giovane avvocato Terry Morabito, dal prossimo 1 gennaio, entrerà nel gotha del mondo della finanza e delle assicurazioni in Italia. Ad annunciarlo è stato Guy Dymschiz, presidente e fondatore di Duna House Holding, società quotata alla Borsa di Budapest e che detiene il 93,98% del capitale di Hgroup Spa, intervenendo alla convention annuale del gruppo italiano che si è svolta lo scorso 15 dicembre a Roma.

Nonostante il rialzo dei tassi di interesse del 2023, Dymschiz ha annunciato con entusiasmo gli sviluppi positivi nel settore dei mutui ipotecari grazie alle importanti convenzioni bancarie siglate nel corso dell'anno. Questi accordi, siglati dalla controllata e nota società di Mediazione Credipass, offriranno, ai circa gli 800 agenti attivi sul territorio, migliori opportunità per fornire condizioni più vantaggiose ai propri clienti. Grande soddisfazione - ha espresso Dymshiz - anche per l’acquisto del 10% del gruppo immobiliare Professione Casa e per l’accordo commerciale della durata di 15 anni e che consentirà ai clienti del gruppo immobiliare di potersi avvalere di una consulenza finanziaria da parte dei consulenti del Credito Credipass.

Durante la convention, alla presenza della rete agenziale, dei dipendenti e dei rappresentanti delle principali banche partner, Dymschiz ha comunicato il cambio chiave nella leadership. Dal 1° gennaio 2024, Terry Morabito assumerà, infatti, la posizione di country manager Italia del gruppo. Dymschiz ha espresso piena fiducia nelle capacità e nell'integrità dell'avvocato messinese, sottolineando che si tratta della persona giusta per guidare la crescita futura del gruppo in Italia.

Morabito, avvocato 48enne, già alla guida del comparto Prestiti Personali e Cessioni del Quinto di Credipass dal 2019, diventa ora uno dei manager apicali più giovani nel settore finanziario/assicurativo e dal 1 Gennaio 2024 sarà al comando di una società con oltre 1 miliardo di intermediato finanziario annuo.

"Condivido questa gioia con tutta la squadra senza la quale non sarei qui - ha dichiarato Morabito subito dopo l'annuncio - come ribadito da un tecnico di spessore come Fabio Capello, nostro ospite alla bellissima convention tenutasi il 15 Dicembre a Roma, l'allenatore può incidere solo un 20%, ma l'80% del risultato dipende dai giocatori. Io ho la fortuna di avere una squadra eccezionale - ha continuato Morabito - in tutte le posizioni del campo. Ciò nonostante siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti per migliorarci ulteriormente. Proprio per questo, insieme al management, abbiamo presentato Hstars, un piano di incentivazione e stabilità della rete di 5 anni per il quale stanzieremo un importo di 5 milioni di euro di premi che saranno distribuiti non solo a chi è già nostro agente ma anche a chi deciderà di diventare un nostro consulente del credito in futuro e far parte della nostra squadra".