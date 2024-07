Stromboli vietata e tutti dirottati a Panarea, in poche ore 3 mila escursionisti con 15 vaporetti

I turisti escursionisti non possono sbarcare a Stromboli per l'emergenza vulcanica e hanno invaso la piccola isola di Panarea: in 3 mila con 15 vaporetti solamente in poche ore. A rischio l'ordine pubblico. Grande preoccupazione tra gli isolani.

«Panarea - dicono in coro - non può e non deve sopportare tutto questo carico». Eppure il sindaco, Riccardo Gullo, proprio nei giorni scorsi aveva emesso una ordinanza per regolamentare l'afflusso dei turisti giornalieri e soprattutto evitare lo sbarco selvaggio.

Ma con il divieto di Stromboli, la massa di escursionisti giunti dalla Calabria con i vaporetti è stata dirottata a Panarea tra il malumore degli isolani abituati alla tranquillità del loro turismo d'èlite e non a questa tipologia di turismo, anche se la problematica ormai si trascina da anni.

«Ma quest'anno - aggiungono - con l'emergenza Stromboli rischia di degenerare e ancora siamo ai primi di luglio. Il porto di San Pietro invaso pure dalla spazzatura. Esplode pure la rabbia dei turisti partiti dalla Calabria: «Non ci avevano detto che non avremmo attraccato a Stromboli, lo abbiamo appreso solo a bordo». E tutti in fila nel piccolo porto sotto il sole cocente a 40 gradi per un tour turistico nell’isola dei vip che rischia di diventare una sofferenza.

Foto e video ntoiziarioeolie.it