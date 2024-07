Messina, uomo di 74 anni muore carbonizzato nell'incendio della sua casa

Giovanni Micali, 74 anni, è rimasto ucciso questa notte nella sua abitazione ad Altolia, villaggio della zona sud di Messina. È in corso la ricostruzione dell’accaduto ma, secondo una prima ipotesi, sembra che il rogo sia scoppiato in maniera accidentale, mentre l’uomo stava dormendo. L’allarme è scattato intorno alle due quando sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e i carabinieri. Ma per Micali non c’era più nulla da fare e il suo corpo è stato trovato semicarbonizzato dai soccorritori. La sua abitazione si trovava in un luogo non facilmente raggiungibile dai mezzi. Indagano i carabinieri.