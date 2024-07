Incidente con cinque feriti sull'autostrada Messina-Palermo: il più grave ha 70 anni, è stato trasportato Policlinico di Messina

Un incidente stradale ha provocato il caos sull'autostrada A20, tra Santo Stefano di Camastra e Sant'Agata di Militello, in direzione Messina. L'incidente, avvenuto all'interno della galleria Colonna, ha coinvolto 4 veicoli, causando 5 feriti e lunghe code di automobilisti bloccati nel traffico. Il più grave è un uomo di 70 anni, che è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e le forze dell'ordine, per gestire l'emergenza e assistere i feriti. La galleria è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. La chiusura del tratto autostradale ha causato notevoli disagi alla viabilità, con lunghe code e rallentamenti che si sono formati in entrambi i sensi di marcia. Le autorità hanno lavorato per ripristinare la circolazione il più rapidamente possibile e hanno consigliato percorsi alternativi agli automobilisti in transito. Il tratto autostradale è stato poi riaperto al termine delle operazioni di ripristino della sicurezza.