Isole minori siciliane, i sindaci chiedono che le merci deperibili possano essere trasportate anche sugli aliscafi

Per i sindaci è fondamentale che «l’assessorato prenda in considerazione la nostra richiesta e conceda la deroga necessaria per garantire il regolare approvvigionamento e la sicurezza alimentare dei nostri cittadini e turisti. Rimaniamo in attesa di una decisione positiva e tempestiva, che possa alleviare le problematiche logistiche e garantire la continuità dei servizi essenziali nelle isole».

Foto notiziarioeolie.it