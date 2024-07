Pronti due affari: così uno dei due imprenditori legati al clan dei Barcellonesi puntava ad espandersi a Milano

Puntava ad «espandersi» anche a Milano Giovanni Bontempo, in carcere dallo scorso 18 luglio assieme a Francesco Scirocco. I due sono imprenditori ritenuti legati al clan mafioso dei Barcellonesi. Sono accusati dalla Direzione distrettuale antimafia milanese di intestazione fittizia aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra. In ballo un «grosso affare» con al centro una proprietà immobiliare di 2000 metri quadri nel quartiere di Bisceglie e una importante «operazione» relativa a un edificio in via Tertulliano, non molto distante da viale Umbria.

Gli interessi dell’imprenditoria siciliana «alla forte espansione immobiliare milanese» spuntano in alcune intercettazioni agli atti dell’indagine del pm Silvia Bonardi che ha acceso un faro sull’attività di Bontempo e Scirocco e sulla società, la Infrastrutture M&B, con sede nel capoluogo lombardo, e operativa in tutta Italia. I due avrebbero voluto entrare anche nel maxi appalto per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’affare di Bisceglie, tra quelli che avrebbero potuto modificare il tessuto della città, è citato in alcune conversazioni intercettate tra novembre 2023 e gennaio 2024: ne parlano Bontempo e l’imprenditore edile messinese Francesco Arcovito, uscito con un’assoluzione da un processo per bancarotta, e noto alle cronache per la trattativa, poi fallita, per la vendita di Villa Mufarbi, a Taormina, a Silvio Berlusconi. All’operazione in zona Bisceglie, si evince dai dialoghi, avevano preso parte anche un architetto e un commercialista, entrambi messinesi, e un imprenditore romano coinvolto per «reperire i finanziamenti necessari». Ciò viene ritenuto un» segnale incontrovertibile che l’imprenditoria siciliana è direttamente interessata alla forte espansione immobiliare milanese.