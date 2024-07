Reitano, il disco del flex gli taglia il torace: muore a 62 anni

Un incidente domestico con tragico epilogo è avvenuto nel pomeriggio di ieri in un'abitazione di via Roma, una traversa della Nazionale, a Reitano. La vittima è il sessantaduenne Giuseppe Parisi originario di Caronia.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, mentre svolgeva lavori nella casa di proprietà dove stava per trasferirsi il proprio figlio utilizzando un flex, è stato colpito dal disco abrasivo dell'attrezzo elettrico staccatosi all'improvviso andando a tagliare profondamente la parte alta del torace e recidendo vasi sanguigni importanti. Immediato, ma purtroppo vano, l'intervento dei sanitari di due ambulanze del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantaduenne per dissanguamento. Sulla dinamica del grave incidente sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Mistretta, competente per territorio. La notizia di quanto avvenuto ha destato molta tristezza nel comprensorio dove l’uomo era conosciuto e stimato da tutti. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria.