Suolo pubblico revocato a Lipari, il Tar accoglie ricorso di una trattoria: Comune condannato alle spese legali

Il Tar di Catania ha accolto il ricorso contro la revoca del suolo pubblico. Il ricorso è stato presentato dalla ditta "Spaghetti-Pizza" società cooperativa di Lipari con trattoria tra le vie Garibaldi e Maurolico, (nell'area pedonale) rappresentata dall'avvocato Cristina Bellerone.

Il Comune di Lipari non si è costituito in giudizio. Il contenzioso ha riguardato l'annullamento previa sospensione dell'efficacia con la quale il settore patrimonio tutela e assetto del territorio aveva disposto la revoca della concessione permanente del suolo pubblico in precedenza rilasciata.

Dopo un controllo dei tecnici comunali e dei vigili urbani era stato accertato "oltre a tavoli e sedie, l'uso improprio degli spazi con l'installazione di tende da sole non autorizzate, il posizionamento di ombrelloni e botti non conformi rispetto a quanto assentito".

Il Tar che lo ha accolto, ha annullato il provvedimento impugnato e ha condannato il Comune di Lipari al pagamento delle spese processuali e rifusione delle spese che ha liquidato in 1500 euro oltre accessori di legge.