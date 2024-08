Un giovane di Messina ha perso la vita a Vulcano per un malore mentre si trovava in piscina. Si tratta di Alberto De Domenico, 25 anni. Allertati i soccorsi, medico e volontari della Croce Rossa non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Quattro anni fa De Domenico aveva perso la sorella, morta a Ganzirri, Messina, in un incidente stradale.

Foto notiziarioeolie.it