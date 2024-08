Un incidente si è verificato a Messina sulla via Regina Margherita (dove transita la linea 20/21 dell'Atm). Una Smart, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un autobus che viaggiava nel senso di marcia contrario. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118. Le condizioni della conducente della Smart non sembrano preoccupanti, è cosciente ed è uscita dall'abitacolo autonomamente. Illeso anche il conducente del bus.