I corpi senza vita di due donne sono stati trovati all'interno della loro abitazione in via del Fante all'Annunziata a Messina. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa preoccupati dal fatto che non vedessero madre e figlia da tempo e che dalla porta d'ingresso dell'appartamento provenisse cattivo odore. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia che stanno cercando di risalire a cosa possa essere accaduto alla coppia.