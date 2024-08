Tubo non riparato da due anni, acqua potabile in strada a Gardini Naxos

In una Sicilia alle prese con la siccità e una gravissima crisi idrica, accade che acqua potabile venga persa perché lasciata scorrere notte e giorno in strada per la rottura di un tubo che da quasi due anni non viene riparato. A raccontarlo sono abitanti, turisti e commercianti di Gardini Naxos (Messina) una delle località balneari più popolari della Sicilia orientale, affacciata ad uno splendido mare.

Nei pressi dell’elisuperficie e del depuratore della cittadina, dal manto stradale sgorgano rivoli di acque chiare che si riversano in abbondanza sulla strada, dove peraltro passano numerosi pedoni e tante auto.

«Abbiamo segnalato più volte il problema al Comune - dicono i residenti - ma la risposta è sempre la stessa, la rete è vecchia, appena possibile interverremo. Sono passati quasi due anni e stringe il cuore vedere buttata tanta acqua quando qui non piove da mesi. Ad una email inviata all’ufficio acquedotto del comune è stato risposto di rivolgersi all’ufficio tecnico. Abbiamo fatto anche questo ma non si è ancora visto nessuno». Questa estate, proprio a Giardini Naxos, ci sono stati grandi problemi dovuti alla mancanza di acqua potabile e alla fornitura a singhiozzo di acqua in alcuni quartieri.