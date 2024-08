Panarea, paura per 11 turisti che al largo dell’isola sullo yacht hanno iniziato ad imbarcare acqua e lanciato mayday

A Panarea yacht con 11 turisti in navigazione al largo dell'isola a seguito di un guasto ha iniziato ad imbarcare acqua ed ha lanciato mayday. Gli 11 occupanti sono stati soccorsi nell’immediato da un’imbarcazione commerciale e poi raggiunti dalla dipendente vedetta CP 322. È intervenuto sul posto anche un meccanico navale per le operazioni di messa in sicurezza dell’unità. L’imbarcazione è spiaggiata vicino il porto di San Pietro.

Foto notiziarioeolie.it