Isole Eolie, sei arresti e sequestro di sostanze stupefacenti

I controlli proseguono in collaborazione con la compagnia di Milazzo, e dall’inizio dell’estate hanno rafforzato i controlli nelle aree portuali, in occasione della presenza dei maggiori flussi turistici estivi. Sono stati predisposti frequenti servizi effettuati con l’ausilio del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi presso gli imbarchi al terminal degli aliscafi ed al molo delle navi di linea da e verso le Eolie. Tra i risultati conseguiti, il sequestro di diversi grammi di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e hashish, rinvenute indosso o nei bagagli di turisti in partenza per l’arcipelago, che sono stati segnalati quali assuntori ai competenti uffici territoriali di governo.

I carabinieri hanno arrestato sei persone e sequestrato anche 25 grammi di cocaina, durante i controlli antidroga alle Eolie. Nelle Isole sono quotidiani i servizi svolti nei rispettivi porti di competenza dai militari dell’Arma delle stazioni di Lipari, Vulcano, Santa Marina Salina, Stromboli e Filicudi e del posto Fisso di Panarea, a cui si aggiungono i rinforzi destinati per la stagione estiva. Finora i controlli hanno anche consentito, a Lipari, Vulcano e Salina, di trarre in arresto sei persone in flagranza di reato, sequestrando circa 25 grammi di cocaina, 35 di hashish, 100 di marijuana ed oltre 20 di Mdma, sostanza sintetica comunemente nota come ecstasy.

L’altro giorno a Vulcano è stato arrestato un giovane romano sbarcato per spacciare droga. Più volte grossi scatoloni con pacchi di sostanze stupefacenti sono stati ritrovati nelle scogliere delle isole. Forse depositati da imbarcazioni in transito che pensavano di essere state avvistate e si sono liberate. Le attività sono svolte in sinergia con la motovedetta carabinieri N809 Stefanizzi, che opera nelle acque dell’arcipelago per il controllo di persone e natanti, effettua un monitoraggio del peculiare ambiente marino in relazione ai compiti di tutela ambientale, anche insieme al nucleo cc subacquei di Messina, nonché concorre al controllo del territorio terrestre con pattuglie a piedi nelle zone portuali e nelle località di Alicudi e Ginostra, suggestive mete di migliaia di turisti in questo periodo dell’anno. A Lipari, i militari operano anche quale posto di polizia di frontiera, con controllo delle persone in arrivo e in partenza e dei relativi titoli di viaggio. L’intensificazione delle attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane per garantire l’ordine e la sicurezza delle migliaia di residenti e turisti in transito sull’arcipelago.