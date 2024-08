Sant'Agata di Militello, milanese va al pronto soccorso e muore dopo qualche giorno: aperta un'inchiesta

Ancora una morte sospetta in ospedale su cui i familiari chiedono che sia fatta piena luce. Il caso riguarda stavolta una donna residente dell’hinterland milanese, deceduta nella mattinata di oggi all’ospedale di Sant’Agata Militello. Secondo alcune sommarie informazioni raccolte, la donna sarebbe giunta in pronto soccorso nei giorni scorsi a causa di un malore e sottoposta alle cure del caso. Nella prima mattinata di oggi però l’improvviso decesso.

A presentare la denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia è stato il padre della donna, originaria della zona nebroidea, dove era rientrata in vacanza. La Procura della Repubblica di Patti ha dunque aperto il relativo fascicolo contro ignoti, con la salma che è stata posta in custodia in attesa dell’esecuzione dell’autopsia per cui sarà conferito nei prossimi giorni l’incarico al medico legale.

Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, un’altra donna residente a Legnano ed in vacanza a Librizzi era deceduta per un’occlusione intestinale all’ospedale Barone Romeo di Patti. Anche il quel caso la famiglia ha presentato un esposto, riferendo di una prima dimissione della donna disposta dai sanitari nei giorni precedenti con il decesso avvenuto dopo il secondo ricovero, per cui si attendono i riscontri degli accertamenti medico legali dopo l’autopsia eseguita nei giorni scorsi.