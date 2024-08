Scontro sull'autostrada: muore una bambina messinese di 7 anni, feriti tre familiari e altre due persone

Una bambina di sette anni di Messina è morta in un incidente stradale in autostrada, vicino allo svincolo di Sala Consilina, in provincia di Salerno. Altre cinque persone sono rimaste ferite nel tragico incidente avvenuto all’alba di quest’oggi, 23 agosto, sull’A2 del Mediterraneo, corsia Nord, fra Buonabitacolo e Sala Consilina.

A perdere è stata la figlioletta di un agente della polizia penitenziaria di Messina che viaggiava a bordo di un’auto assieme al fratellino e ai genitori, rimasti tutti feriti. L’auto, per cause in corso di accertamento, ha impattato con un’altra vettura, con a bordo una coppia calabrese: i due coniugi sono anch’essi feriti. I cinque feriti sono tutti in codice rosso, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti le squadre dell’Anas, gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere i corpi dei feriti. La bimba di 7 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Polla, dove è deceduta per le gravi ferite riportate. Gli altri cinque feriti sono ricoverati presso lo stesso nosocomio. Il traffico veicolare ha subito forti rallentamenti. Il tratto di autostrada in cui si è verificato l’incidente è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.