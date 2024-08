Eolie, difficoltà nei collegamenti: a Salina un piccolo gommone prende il volo

Bufera di vento alle Eolie e difficoltà anche nei collegamenti da e per le sette isole. I mezzi della Liberty Lines e della Siremar hanno assicurato i collegamenti anche se la nave, per l’improvvisa tempesta di vento che si è abbattuta nel porto di Santa Marina di Salina, ha saltato lo scalo e ha proseguito per Lipari e Milazzo.

Nello stesso porticciolo un piccolo gommone ha rotto gli ormeggi e ha spiccato il volo. Il video nel web è diventato virale. Per la burrasca di vento ovviamente c’è stato anche il fuggi fuggi delle tante imbarcazioni da diporto che ancora affollano le isole: tutte hanno cercato un riparo sicuro nei pontili o nelle rade più tranquille.

Foto notiziarioeolie.it