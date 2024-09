Autocarro a due piani va in fiamme dentro la galleria Calavà: paura e caos sull’autostrada Palermo-Messina - LE FOTO

I vigili del fuoco del comando provinciale di Messina sono intervenuti ieri pomeriggio (5 settembre), intorno alle 16.30, per l’incendio di una bisarca, un autocarro a due piani specifico per il trasporto di autoveicoli, sulla autostrada A20 Palermo-Messina, all’interno della galleria Calavà, nel tratto tra Patti e Gioiosa Marea, direzione Palermo.

La squadra, proveniente dal distaccamento di Patti, è intervenuta per estinguere il grosso rogo che avvolgeva interamente il mezzo. In supporto alla squadra di Patti, è intervenuta anche quella del distaccamento di Milazzo e, dalla sede centrale, sono stati inviati il carro aria e un'autobotte pompa.

Vista la natura delle operazioni, quel tratto di autostrada è stato interdetto al transito veicolare. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato tutta l’area coinvolta, le squadre hanno fatto rientro in sede. Sul posto polizia stradale e squadra del consorzio autostrade siciliane (Cas). I mezzi provenienti da Messina ieri sera sono stati fatti uscire a Patti e proseguire sulla SS113. A Brolo, invece, l'uscita dei mezzi provenienti dalla direzione opposta. La galleria dovrà rimanere chiusa per diverso tempo per il ripristino e la messa in sicurezza. In tarda serata è stata comunque rimossa l’uscita obbligatoria a Patti, direzione Palermo, perché è stato istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato monte nel tratto Patti-Brolo, dal km 70+800 al km 75+300.