Messina, motociclista palermitano muore sul ponte di Mistretta dopo lo scontro con un suv

Incidente mortale sulla strada statale 117 Centrale Sicula, che è stata provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Reitano, in provincia di Messina. Un motociclista è morto sul viadotto Colonna, tra Santo Stefano di Camastra e Mistretta: Salvatore Romano, residente in provincia di Palermo di 33 anni, stava percorrendo la statale quando si è scontrato con un Suv che proveniva dal senso di marcia opposto.

Secondo i primi rilievi il centauro, che viaggiava verso Santo Stefano, sarebbe stato sbalzato dal sellino per cause che dovranno essere ancora accertate ed ha sbattuto violentemente sull'asfalto. Per Romano non c'è stato nulla da fare: nonostante l'intervento dell'elisoccorso ha perso la vita non appena è stato preso in carico dal personale del 118.

Il conducente dell'auto, che proveniva da Mistretta, è stato portato in ospedale sotto choc. Sul posto sono arrivati gli uomini dell'Anas e dei carabinieri di Mistretta che hanno dirottato la circolazione in direzione della provinciale e successivamente ripristinato la viabilità.