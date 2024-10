Stromboli, per l’incendio scatenato durante la fiction della Rai respinto il patteggiamento richiesto da due imputati

Per i danni causati dall'incendio durante la fiction sulla Protezione civile due imputati avevano richiesto di patteggiare la pena ma il gup del tribunale di Barcellona non l'ha concessa. Il giudice dell'udienza preliminare Giudice Sidoti ha ritenuto «non congrua» la pena concordata da due imputati che avevano scelto il patteggiamento, con il consenso dei magistrati della Procura.

La richiesta era stata fatta dai legali milanesi per Matteo Levi, 63 anni di Roma e Luca Palmentieri, 40 anni di Napoli, esponenti della produzione cinematografica e della società «11 marzo Film srl». La giunta Gullo di Lipari è stata rappresentata dall'avvocato Luca Zaia, Luca Palmentieri, da avvocato Simone Lonati, Matteo Levi da Roberto Losengo e la società «11 Marzo» da Carlo Melzi D’Eril . In aula era presente anche l’avvocato Rosaria Composto per i querelanti Scognamiglio e Acquilone di Stromboli, danneggiati dall’incendio.

Per la vicenda giudiziaria sono sei gli imputati: oltre a Levi e Palmentieri, vi sono Roberto Ricci, 68, Elio Terribili, 63, di Roma e le società «11 Marzo Films srl» e la «Best Sfx srls», di Roma.

L’accusa è di disastro ambientale causato a seguito degli incendi avvenuti il 25 e 26 maggio 2022 e poi successivamente per le continue bombe d’acqua che hanno messo in ginocchio piu’ volte l’isola delle Eolie fino a poche settimana fa anche e solamente per una pioggia durata 10 minuti.