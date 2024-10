Lavoratore si ammala a causa dell'amianto, giudice di Messina condanna l'Inail

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina ha condannato l’Inail a riconoscere la malattia professionale da esposizione all’amianto di Giovanni Giannetto, 66 anni, originario di Nizza di Sicilia (Messina), affetto da una broncopatia cronica, microplacche del diaframma e fibrosi polmonare. Il lavoratore è stato impiegato per 30 anni in attività di manutenzione, sia come artigiano che come dipendente, di ditte appaltatrici nelle centrali Enel, tra le quali quelle di San Filippo del Mela, Termini Imerese, Augusta, Priolo, Portoempedocle. La centrale ubicata nella Valle del Mela, come quello di Milazzo, è sito di interesse nazionale (Sin) proprio per l’alto inquinamento, e l’uomo è stato esposto in modo diretto, perchè aveva in dotazione guanti anticalore in amianto, ed in modo indiretto per la contaminazione ambientale dovuta all’enorme utilizzo della fibra killer nelle coibentazioni e nel rivestimento degli impianti.

Giannetto nel 2018 aveva presentato domanda all’Inail per il riconoscimento della malattia professionale che gli è stata negata costringendolo ad adire le vie giudiziarie assistito dall’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’osservatorio nazionale amianto. Il Tribunale, a seguito dell’accertamento medico legale che ha confermato il nesso causale della malattia con l’esposizione alla fibra killer durante l’attività lavorativa, ha condannato l’ente anche ad indennizzare l’uomo con 10mila euro per il danno biologico.