Maltempo a Messina e in provincia, smottamenti e strade allagate

Maltempo, smottamenti e strade allagate a Messina e provincia. I sottopassi di Galati S. Anna e di Primo Molino a Bordonaro, oltre alle zone di Larderia e Zafferia sono invasi dall’acqua.

Anche nella zona Nord ci sono tombini otturati, strade e marciapiedi allagati per il mancato deflusso della pioggia. Disagi per tombini otturati anche in via Sciascia, a San Licandro, e acqua alta davanti a un supermercato di viale Regina Elena. Disagi, ancora, sulla via Garibaldi.

Forti precipitazioni si sono registrate questa mattina sulla riviera jonica, a Santa Teresa di Riva, con allagamenti consistenti sul lungomare e nel quartiere Baracca.