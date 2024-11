Stromboli e Ginostra, dopo l’alluvione al via i lavori di ripulitura

Nei prossimi giorni, cominceranno anche dei lavori di somma urgenza in alcuni torrenti per conto dell’Autorità di Bacino che ha finanziato circa 90mila euro. «Tutti lavori indispensabili ma non risolutivi all’effettiva messa in sicurezza dell’isola – afferma Gianluca Giuffrè, presidente del locale comitato - serviranno notevoli risorse finanziare e grossi interventi per evitare nuove devastazioni ad opera delle piogge e solo attraverso un costante dialogo tra i vari enti si potrà trovare una soluzione. Auspichiamo di avere presto notizie positive circa il nostro futuro e intanto ringraziamo il commissario regionale Duilio Alongi e quanti si sono impegnati per ridare speranza alla nostra comunità».

«Manteniamo l’impegno che avevamo preso per riportare a una situazione di normalità le zone più colpite dagli eventi alluvionali di ottobre. Siamo voluti intervenire con immediatezza anche a Stromboli e Ginostra per eliminare le situazioni di maggiore pericolo e restituire serenità ai cittadini. Quindi, non posso che constatare con favore che i lavori sono andati avanti anche oggi e nella giornata di ieri, festa del primo novembre». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo sull’avvio degli interventi urgenti nell’isola di Stromboli e nella frazione di Ginostra, disposti dalla giunta con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale.

A Ginostra si sta intervenendo per risistemare e rimettere in funzione l’antico porto Pertuso. Successivamente, si interverrà sui sentieri. I lavori sono stati affidati alla ditta Fra.E.Ma Srl e l’importo ammonta a circa 150 mila euro. Gli interventi in corso a Stromboli stanno già riguardando le strade interne e sono stati affidati alla ditta Scaffidi per un importo di 77 mila euro. La conclusione dei lavori, affidati dal Genio civile di Messina, è prevista entro la fine del mese.

Sono complessivamente cinque gli interventi che erano stati disposti dalla giunta con la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e per i quali sono stati stanziati 2,8 milioni di euro. Oltre a Stromboli e Ginostra, anche alla foce del fiume Salso, a Licata, nell’Agrigentino; sul fiume Dittaino e a Enna. Il coordinamento è stato affidato, in qualità di Commissario straordinario per l’emergenza, al dirigente generale del dipartimento Tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi.