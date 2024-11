I vgili fuoco del xomando di Messina sono intervenuti, intorno alle ore due di stanotte (12 novembre), per spegnere l’incendio di 6 autovetture nel piazzale espositivo di una concessionaria di Mili, nella zona sud della città dello Stretto. È intervenuta anche una pattuglia della polizia di Stato. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.