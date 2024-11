Messina, si schianta con la moto contro un palo e muore

Un motociclista di 55 anni, Giuseppe Ingemi, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata ieri (18 novembre) in via Garibaldi, vicino alla Prefettura di Messina. L’uomo era in sella a una Harley Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.

Il motociclista è morto sul colpo. Sembra, dai primi accertamenti, che si sia trattato di un incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione il motociclista proveniva dal viale della Libertà e si stava immettendo sulla via Garibaldi, quando la moto ha sbandato paurosamente arrivando sulla banchina, per poi cozzare contro uno dei pali della luce che si trovano nella villetta che circonda la fontana del Nettuno.