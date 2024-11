Messina, tragico scontro nella notte tra un'auto e una moto: muore Eliseo Scarcella, maestro di arti marziali

Continua la scia di sangue sulle strade cittadine. Un incidente mortale si è verificato ieri sera nella zona sud di Messina, sulla statale 114 al bivio di Santa Lucia sopra Contesse.

Un violentissimo impatto tra due mezzi, un'auto e una moto, in via Giorgio La Pira, in cui ad avere la peggio è stato il centauro, Eliseo Scarcella, notissimo maestro di arti marziali, uno sportivo molto conosciuto ed apprezzato in città. Scarcella lavorava anche per l'Università di Messina ed era direttore tecnico della palestra di Palazzo Mariani.

Un gigante buono a cui tutti volevano bene, prima alla Cittadella Universitaria e poi anche al Policlinico Universitario dove aveva una borsa di studio.

L’arrivo dei soccorsi, la corsa disperata in ambulanza verso il pronto soccorso del Policlinico, non è servita a strapparlo alla morte. L’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale nonostante i tentativi dei medici di salvarlo. Sul luogo sono arrivati gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale coordinati dall'ispettore Giovanni Arizzi per raccogliere i primi rilievi che dovranno contribuire a chiarire la dinamica dello scontro. Sul posto anche il comandante del corpo Giovanni Giardina. Nel frattempo dell’incidente è stata avvisata la sostituta procuratrice Annamaria Arena, magistrato di turno.