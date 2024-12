Alla guida completamente ubriaco posteggia la macchina in galleria sull'autostrada A20 allo svincolo di Patti

Alla guida completamente ubriaco, senza patente e senza assicurazione: un recordman delle infrazioni stradali il 47enne fermato da una pattuglia della polizia stradale di Sant' Agata di Militello nei giorni scorsi, nel tratto autostradale tra gli svincoli di Patti e Brolo. L'uomo è stato fermato dopo aver parcheggiato all’interno della galleria Calavà direzione Messina.

Prima di fermarsi, l'automobilista aveva guidato spostandosi pericolosamente tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso, creando disordini al traffico veicolare tanto che alcune persone alla guida nello stesso tratto si sono viste costrette a effettuare brusche manovre per evitare l'impatto.

Dopo queste manovre vietate, il conducente ha pensato bene di arrestare la marcia del veicolo, da lui condotto, nella corsia chiusa al transito dei veicoli posizionando l’autovettura in modo obliquo al senso di marcia.

Il conducente, in palese stato di agitazione ed euforia, è stato deferito alla Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza e l’autovettura su cui viaggiava è stata sequestrata per la successiva confisca, oltre ad essere sottoposta a fermo amministrativo per mancanza della revisione e assicurazione.