Rissa da saloon a Messina: volano pugni, sedie e tavolini VIDEO

Scene di guerriglia urbana a Messina, immortalate come spesso capita da quanti assistono. Questa volta non schiaffi e capelli tirati tra ragazzine, ma botte tra ragazzi tra tavoli e sedie di un locale di via I Settembre.

Il video gira da qualche ora ma non si può ancora dire con certezza quando siano accaduti i fatti. Gli arredi del locale in gran parte sono andati distrutti nella prima parte della rissa che evidentemente non è stata ripresa dalle origini. Si intravede un fuggi fuggi mentre qualche giovane brandendo una sedia cerca di farsi spazio sferrando anche calci e pugni ad un altro giovane.

Il video è già al vaglio degli inquirenti per cercare di risalire ai responsabili. Purtroppo, questo non è un episodio isolato. Altri, nelle ultime settimane, se ne sono registrati nelle ore notturne nel centro storico della città.