Lipari, i carabinieri sequestrano il pesce a due ambulanti: multati i venditori

A Lipari controlli dei carabinieri nella zona di Sottomonastero hanno riguardato i venditori di pesce. Con la motovedetta cc 809 della locale stazione approdata nel porticciolo di Sottomonastero. Presente anche il personale dell'Asp di Messina. L'accertamento ha interessato due ambulanti. Ci sono state sanzioni con sequestro del pescato, 1.500 euro di ammenda per violazione rintracciabilità e cattivo stato di conservazione. Il pescato sarà distrutto.

Nella stessa zona sono ripresi i lavori per realizzare il mercato del pesce e un’area per l’ormeggio, l’alaggio e il varo di pescherecci, dopo alcuni mesi di sospensione per il mancato contributo alla ditta e le verifiche della Soprintendenza del Mare nei fondali per porto Romano.

Il progetto era stato voluto dalla giunta municipale precedente guidata dal sindaco Marco Giorgianni e l’iter di avviamento è stato portato avanti dall’amministrazione comunale di Riccardo Gullo.

L’assessorato regionale dell’agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, cinque anni fa aveva approvato un finanziamento nell’ambito del fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca di 1.307.296,00, di cui 653.648,00 finanziati dall’Ue, 457.553,60 da finanziamento statale e 196.094,40 da finanziamento regionale.