Brolo, anziana sventa la truffa del finto carabiniere

Anche questa volta, come in altri recenti episodi avvenuti in provincia di Messina, la truffa del finto carabiniere non ha funzionato, anche perchè la vittima, una donna di 70 anni, ha intuito subito il raggiro e, anche grazie alle informazioni ricevute dai carabinieri veri, nel corso di una campagna informativa a cui aveva partecipato e che si era tenuta in un punto di aggregazione di Brolo nello scorso mese di agosto, ha adottato le giuste precauzioni che hanno permesso di sventare il raggiro architettato dai malfattori e dare avvio alle indagini.

L’anziana è stata adescata con un sms al suo cellulare, in cui le veniva comunicato che il suo conto corrente era stato sequestrato perché risultavano essere stati effettuati acquisti sospetti. Successivamente, è stata contattata da un finto maresciallo dei carabinieri che, da un numero fisso, ha richiesto il prelevamento di una somma di denaro che sarebbe poi servita per procedere al dissequestro. Sul telefono della donna, la chiamata, come già avvenuto in altri casi, risultava il numero di una stazione carabinieri, nello specifico quella Brolo, sicuramente fatto apparire dai truffatori tramite applicazioni scaricabili da internet. Resasi conto di essere stata vittima di un tentativo di truffa, la settantenne ha interrotto i contatti con i malfattori e ha avvisato immediatamente il 112.