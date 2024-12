Tragedia a Messina in autostrada, incidente allo svincolo: muore una donna di 40 anni

Ancora una vita spezzata, ancora una tragedia della strada. È accaduto ieri sera sull’autostrada A20 Messina-Palermo. Una donna di 40 anni, Milena Paratore di Oliveri, ha perso la vita in un incidente che si è verificato tra gli svincoli autostradali di Giostra e Boccetta, in direzione di marcia Messina. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, all’altezza del Torrente Trapani, al chilometro 10+800.

Secondo quanto ricostruito finora, l’auto sulla quale viaggiava la donna insieme ad altre due persone è improvvisamente uscita fuori strada. Si sarebbe ribaltata finendo su un terrapieno accanto al guardrail, proprio sotto il cartellone direzionale. Nel frattempo è scattato l’allarme, è stato chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale, è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato niente da fare nonostante l’arrivo dei soccorritori di un’ambulanza del 118, sarebbe morta sul colpo per il tremendo schianto. Solo contusioni invece per gli altri due occupanti della vettura, soccorsi dal 118. Starà adesso agli agenti della Polizia Stradale chiarire le cause dell’incidente. I rilievi, nel tratto di autostrada interessato dal sinistro, sono andati avanti fino a notte fonda. Una tragedia nella tragedia per la famiglia, visto che la madre di Milena era morta appena un mese fa.