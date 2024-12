Ancora morte sulla tangenziale a Messina: perde la vita un uomo di 81 anni, malore prima dell'impatto

La tangenziale di Messina si macchia di sangue ancora una volta. Dopo l'incidente di due giorni fa costato la vita alla 40enne Melania Paratore, un altro, autonomo, se ne è verificato questa mattina poco dopo le 8 all'altezza dello svincolo Messina Centro in direzione Catania.

Un Suzuki Gran Vitara condotto da un uomo di Messina, F. G. 81 anni, per cause in corso di accertamento, ha sfondato le barriere di protezione finendo sul terrapieno. Ai primi soccorritori è apparso già privo di vita. Non è da escludere che abbia avuto un malore precedente all'impatto. Sul posto la polstrada e i vigili del fuoco.