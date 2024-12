Messina, sequestrati 11 chili tra petardi e fuochi d'artificio: un denunciato

ndici chili di botti artigianali sono stati sequestrati dai carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro, con i militari della Squadra di Intervento Operativo, unità del 12 Reggimento Carabinieri «Sicilia». Denunciato un uomo di 37 ani, messinese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di materiale esplodente. I militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare e hanno trovcati 185 prodotti pirotecnici artigianali, privi di etichettatura e indicazione della provenienza, quindi potenzialmente pericolosi per l’incolumità delle persone. In tutto: 11 chili di botti. ll materiale esplodente è stato sequestrato, campionato ed affidato agli artificieri dei nuclei investigativi dei comandi provinciali di Catania e Caltanissetta per le successive operazioni di brillamento presso una cava autorizzata.