Lipari, incendio a bordo di un peschereccio: scatta l'allarme, ma è solo un’esercitazione

La richiesta di soccorso, lanciata via radio dal comandante, ha messo in moto immediatamente la macchina organizzativa dei soccorsi.

Conclusa con successo la consuetudinaria esercitazione organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari. Ottima la risposta d’intervento di carattere operativo. Si si è svolta un’articolata esercitazione volta a testare la prontezza di intervento in caso di incendio a bordo di unità navali.

L’esercitazione che si inserisce nell’ambito di un’ampia serie di attività per la salvaguardia della vita umana in mare, la vigilanza e la sicurezza in ambito portuale e la tutela dell’ambiente marino e costiero svolte dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, ha avuto l’obiettivo ultimo di testare il livello di preparazione del personale, garantendo il massimo livello di prontezza operativa.

Foto Notiziarioeolie.it