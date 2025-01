Sicilia, sciopero delle navi traghetto l'8 gennaio: garantiti i servizi minimi per le isole

Si inasprisce lo scontro tra i sindacati e la società Caronte & Tourist che gesisce i collegamenti da e per le isole di Sicilia. E per la vertenza che interessa i marittimi che si trascina da mesi, si arriva allo sciopero proclamato per mercoledì 8 gennaio.

In previsione dello stato di agitazione proclamato da Ugl Mare e Porti per l’8 gennaio la società messinese ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati.

«Nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle 8 dell’8 gennaio fino alle 8 del 9 gennaio) saranno in servizio tre navi da e per le Eolie, una nave da e per le Egadi, una nave da e per le Pelagie; una nave da e per Pantelleria e una nave da e per Ustica», si legge in una nota.