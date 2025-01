Messina, Tir inverte la marcia ai caselli e fugge contromano

Un inseguimento mozzafiato preceduto da una repentina manovra di inversione del senso di marcia all’altezza della barriera di Tremestieri a Messina sull’autostrada A18, che collega Catania e la città dello Stretto, proprio di fronte ai caselli. A fuggire un 64enne, italiano, che nonostante avesse avuto la patente ritirata era alla guida di un mezzo pesante, proveniente dal capoluogo etneo. La manovra è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza presenti sull’A18.

Alla vista di un posto di blocco attuato da alcune pattuglie della polizia stradale, l’uomo alla guida del Tir prima ha rallentato, fino a fermarsi, poi ha invertito il senso di marcia percorrendo un tratto di autostrada controsenso, andando ad urtare contro i new jersey che delimitano le due carreggiate, dove i veicoli transitano in entrata e in uscita dall’autostrada.

Il camionista, dopo un breve inseguimento, è stato fermato ed identificato all’altezza dell’area di parcheggio Canale Ovest dove la polizia gli ha contestato la guida con patente ritirata e le manovre pericolose messe in atto all’altezza della barriera autostradale. Anche il Tir è stato sottoposto a pesanti sanzioni amministrative per gravi irregolarità. Per queste infrazioni il conducente andrà incontro alla revoca della patente di guida e dovrà versare a titolo di sanzione pecuniaria euro 4.170, oltre al fermo amministrativo di tre mesi del Tir.