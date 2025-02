Nubifragio a Messina, in 4 ore si è abbattuto un volume d'acqua pari a 30 giorni di piogge

In sole 4 ore si è riversato su Messina un quantitativo di acqua pari al volume di pioggia di 30 giorni, generando il collasso della rete di convogliamento delle acque bianche. Lo rileva il Comune. Secondo quanto registrato dal punto di rilevamento di Dinnammare sono quasi 150 i millimetri di pioggia che in poche ore si sono riversate sulla città.

In alcune zone collinari, in particolare a Zafferia, si è verificata l’esondazione del corso d’acqua di un affluente al torrente omonimo, trascinando i detriti da monte a valle. Sono stati coinvolti mezzi parcheggiati a ridosso del corso d’acqua. Gli interventi principali sono stati effettuati nella zona sud in collaborazione con le maestranze della città metropolitana nei villaggi di Pezzolo, Altolia, Giampilieri, Larderia, Mili San Pietro, San Filippo , Cumia e Bordonaro.

Si stanno monitorando tutte le segnalazioni pervenute per verificare gli interventi da fare al termine dell’emergenza. «Quello che è accaduto a Messina, e che si verifica anche in molte altre città, è che le acque piovane si riversano sul terreno in quantità sempre maggiori e in tempi sempre più rapidi - spiega l’amministrazione comunale -. Di conseguenza, il suolo non riesce ad assorbirle adeguatamente, causando un deflusso superficiale che investe i centri abitati a valle. Negli ultimi anni, l’amministrazione ha messo in atto numerosi interventi che hanno contribuito a ridurre i danni in diverse zone della città. Restiamo ora in attesa del finanziamento per Zafferia, affinché anche questa area possa essere finalmente messa in sicurezza di fronte a precipitazioni sempre più torrenziali».