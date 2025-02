Taormina, corsi d'acqua in piena: disagi lungo la Statale

Il maltempo sta creando diversi disagi nella zona di Taormina e Giardini Naxos. La Protezione civile locale ha chiuso le strade che costeggiano i torrenti Santa Venera e San Giovanni dove si è riempita la vasca di contenimento della piena. Gli agenti della polizia municipale stanno monitorando il territorio per gli allagamenti. Nella frazione taorminese di Trappitello, completamente allagata la statale in corrispondenza del cantiere del raddoppio ferroviario. Ancora allagata, sempre nella frazione, la via Arancio.

Trasformata in cascata in corrispondenza di Isolabella, la via Bongiovanni Pescatore. Anche a Taormina la municipale sta effettuando vari controlli. Una considerevole quantità di fango,

proveniente dai corsi d’acqua, si è abbattuta nelle baie della costa taorminese.