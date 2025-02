Lipari, muore a 80 anni per un incendio: una sigaretta la probabile origine del rogo

Liliana Musicò, 80 anni, viveva da sola con il suo cagnolino. Ad Acquacalda, borgata di Lipari, è stata rinvenuta morta nella sua casa. Sarebbe deceduta a causa di una sigaretta rimasta accesa mentre era a letto.

La donna si è alzata dal letto nel tentativo di raggiungere la porta per uscire da casa ma non ce 'ha fatta e si è accasciata per terra con accanto il suo cagnolino. Fino all'ultimo è stato vicino alla sua padroncina. E pure l'amico a quattro zampe è morto.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, anche se in un primo momento si era pensato a un incendio per bruciare sterpaglie. L'allarme tra le forze dell'ordine era scattato anche per una possibile fuga di gas.

Intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Quando i vigili del fuoco forzando la porta d'ingresso sono entrati nell'abitazione hanno trovato la donna morta con il suo cagnolino vicino.