Maltempo, 220 interventi sulla costa ionica ma le condizioni meteo migliorano

È migliorata la situazione meteo sulla costa ionica, dove da ieri (2 febbraio 2025) i vigili del fuoco sono impegnati tra Sicilia e Calabria per fronteggiare i danni causati da pioggia e grandine: più di 150 gli interventi in provincia di Messina, dove il dispositivo di soccorso è stato potenziato con squadre provenienti dal comando di Siracusa, e Catania.

Vigili del fuoco in azione anche in Calabria, tra Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Le maggiori criticità nel catanzarese: da ieri svolti oltre 70 interventi per soccorrere autisti in difficoltà e fronteggiare prosciugamenti e dissesti statici, soprattutto nei comuni di Montepaone, Cropani, Squillace e Sellia.