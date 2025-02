Stromboli e Filicudi, per la Cnn sono "afrodisiache"

Per "The Guardian", tra le isole dove poter “fuggire” d’inverno c’è anche Stromboli, l‘esplosiva isola delle Eolie. Ed è in buona compagnia con Loutro, nell'isola di Creta, la città di Mentone sulla Riviera francese, San Vicente de la Barquera, un villaggio di pescatori in Cantabria, Spagna, Baia di Pomer nell'isola di Istria in Croazia e Porto Covo in Portogallo.

Laura Coffey, autrice, così la descrive «Voglio sentirmi come se fossi lontana da tutto il mondo, in un posto selvaggio e magico che potrebbe essere uscito da una fiaba o da un mito, il tipo di posto che ti fa credere nei draghi, dove tutto potrebbe essere possibile. Stromboli è tutte queste cose». «Sembra un'isola immaginaria dell'infanzia – scrive Coffey sul prestigioso quotidiano britannico - che emerge dritta dall'acqua quando ci si avvicina in barca, verde e triangolare. L'ho visitata come parte della mia ricerca per mappare le isole che hanno ispirato l'Odissea e non appena sono scesa dalla barca l'ho sentito anch'io. C'è qualcosa di elementare, ultraterreno nell'energia qui».