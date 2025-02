Lava e lapilli sullo Stromboli, cresce l’allerta: potenziato il sistema di emergenza

Lo Stromboli torna a farsi sentire. Il vulcano è in attività con lapilli, lava e fumo, mentre una colata si sta riversando nella parte alta della sciara del fuoco. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato un’intensificazione delle esplosioni nei crateri nord e centro-sud, con il tremore vulcanico su livelli medio-alti.

Intanto, si lavora per migliorare la sicurezza. La protezione civile regionale sta completando una nuova rete di trasmissione dati che servirà ad allertare la popolazione in caso di emergenza. «L’intervento – spiegano – renderà più efficace il sistema di comunicazione e le sirene d’allarme, fondamentali in caso di tsunami o eruzioni più violente».

Il progetto, finanziato con 1,7 milioni di euro, rientra nel piano avviato dopo le eruzioni del 2019 e sarà completato entro quattro mesi dall’aggiudicazione della gara d’appalto.

Foto NotiaziarioEolie.it