Il sindaco di Lipari dopo il terremoto: «Piccole frane ad Alicudi ma nessun allarme»

«Per questa volta siamo stati fortunati», è il commento del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, in merito allo sciame sismico che ha interessato l'arcipelago delle Eolie, con una scossa di terremoto, la più forte, di magnitudo 4.8 registrata alle 16.19.

L'epicentro è stato individuato in mare, tra Alicudi e Filicudi. «C'è stata un poco di paura tra gli isolani - ha aggiunto il sindaco -. La scossa è stata consistente. Qualche piccola frana è stata segnalata nell’isola di Alicudi. Per il resto non si notano altri danni. Ad Alicudi e Filicudi si stanno eseguendo dei sopralluoghi».

«Ad Alicudi - dice il delegato del sindaco Italo Palermo - quando è avvenuta la scossa metà della popolazione era al porto perché era arrivato l’aliscafo quindi le persone non hanno sentito niente e anche nelle case a livello più basso le vibrazioni del natante hanno mitigato quelle del terremoto». Vibrazioni nelle abitazioni (alcune persone hanno notato lampadari a soffitto che si muovevano) sono stati avvertite a Messina e in alcuni comuni della provincia.