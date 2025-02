Terremoto al largo delle Eolie, l'esperto: nessun collegamento con Santorini

Alle Eolie continua lo sciame sismico: le scosse al momento sono diventate 16. L'ultima alle 6,19, di magnitudo 2.1, dalla prima molto più forte 4.8, registrata dall’Ingv di Catania alle 16,19 di ieri pomeriggio che ha allarmato quasi tutti gli abitanti delle isole soprattutto di Alicudi, Filicudi, Salina e Lipari dove hanno tremato le case ma per fortuna non sono stati segnalati danni particolari. Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv di Roma, precisa che «non c’è collegamento con il terremoto di Santorini…». «La coincidenza tra la sequenza sismica attiva da molti giorni a Santorini – spiega - non può avere innescato la sismicità delle isole Eolie. Le due aree sono molto distanti (circa mille chilometri) e appartengono a due mondi geologici ben diversi. Non c'è un processo geologico che possa spiegare un fenomeno di causa-effetto tra le due sequenze».

«Inoltre – aggiunge - va considerato che in Italia, come in altre aree geologicamente attive del pianeta, ci sono sempre terremoti, la nostra rete sismica Nazionale Ingv ne registra circa 40 ogni giorno in media, spesso raggruppati in sequenze come quella di questi giorni a Siena o quelle che abbiamo avuto in Calabria e in altre regioni negli ultimi mesi».