Lipari, revocata la misura cautelare a un imprenditore accusato di caporalato

Revocata la misura cautelare a un imprenditore di Panarea, accusato di intermediazione illecita e caporalato. Lo ha deciso il gip del tribunale di Barcellona Giuseppe Caristia che letto il parere espresso dal pubblico ministero ha ritenuto che nel corso dell'interrogatorio di garanzia l'indagato ha fornito in relazione a ciascuno degli episodi addebitati, una spiegazione alternativa dei fatti.

E le dichiarazioni hanno trovato riscontri oggettivi negli esiti dell'attività di investigazione difensiva depositata a corredo dell'istanza.

"Il quadro indiziario - ha precisato il gip - risulta a dir poco contradditorio e non soddisfa l'applicazione di una misura cautelare personale. La stessa Suprema Corte ha chiarito che i gravi indizi di colpevolezza che legittimano l'applicazione di una misura cautelare sono tutti quegli elementi a carico di natura logica o rappresentativa che consentono per la loro consistenza di fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai fatti addebitati".