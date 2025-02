A Villafranca Tirrena un murale dedicato a Graziella Campagna

Inaugurato oggi un murale, opera dell'artista Andrea Sposari, dedicato a Graziella Campagna, la giovane uccisa a soli 17 anni nel 1985 perché, lavorando in una lavanderia, aveva trovato nella tasca di una camicia la carta d'identità di un boss latitante.

«Quella di Graziella Campagna è una storia esemplare che ha riguardato tante vittime di mafia in Sicilia, per la mistificazione e i depistaggi che per anni hanno fatto diventare senso comune una non verità. In questo caso i mafiosi non hanno esitato a uccidere una ragazzina: è l'ennesima conferma che sono uomini senza onore che colpiscono l'anima delle nostre comunità. È importante che oggi un murale in una scuola ricordi la sua storia, perché obbliga i ragazzi e i passanti ad alzare lo sguardo e non abbassare il capo su una vicenda su cui per troppo tempo è calato il silenzio». Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia all'Ars, Antonello Cracolici, intervenendo alla scuola media «Leonardo da Vinci» di Villafranca Tirrena.