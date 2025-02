Vulcano e Panarea, ripristinata l’illuminazione nei porti dopo mesi di disagi

Dopo oltre sei mesi di buio, il porto di San Pietro a Panarea è tornato a illuminarsi (nella foto). L’intervento, dal costo di appena 200 euro, è stato realizzato grazie all’iniziativa dell’imprenditore Pio Letizia, che ha provveduto alla sostituzione di due lampade fulminate restituendo visibilità e sicurezza all’area portuale.

Per mesi gli abitanti dell’isola avevano segnalato il problema lamentando disagi soprattutto in concomitanza con l’arrivo dei mezzi di linea nelle ore serali. Alcuni, come l’isolano Piero De Lorenzo, avevano raccontato di aver dovuto supplire all’assenza di illuminazione con le torce dei telefoni cellulari e i fari delle auto elettriche.

A tornare alla normalità è stata anche l’area portuale di Vulcano, dove i danni causati dal ciclone del 17 gennaio avevano lasciato il porto al buio.

«Finalmente l’approdo degli aliscafi ha un’illuminazione dignitosa. Ora speriamo di avere anche un approdo efficiente, senza passerelle che cadono e con tutti gli scali funzionanti», ha commentato il delegato municipale Gilberto Iacono.