Lipari, fermato per un controllo: un giovane di 23 anni denunciato per possesso di hashish

Si aggirava con fare sospetto per le vie di Lipari quando una pattuglia dei carabinieri lo ha fermato per un controllo. Il suo atteggiamento insofferente ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisirlo sul posto.

Addosso al giovane di 23 anni sono stati trovati cinque involucri contenenti oltre 20 grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e affidata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.