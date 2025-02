Cava abusiva di pietra pomice a Lipari, scatta il sequestro

Una cava abusiva di pietra pomice in uno dei valloni, sito Unesco, dell’isola di Lipari. L’aveva creata un uomo di 72 anni, già noto alle forze dell’ordine. La scoperta è dei carabinieri della compagnia di Milazzo, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto. L’uomo è indagato per discarica non autorizzata, distruzione o deturpamento di cose naturali, coltivazione di cava in sito non urbanisticamente previsto in area dichiarata di notevole interesse umanitario e di pregio ambientale.

L’estrazione abusiva e senza alcuna autorizzazione, è avvenuta nella località Vallone Cucco, creando quella che per gli inquirenti è una «irreversibile alterazione dell’area interessata, con conseguente deturpamento del paesaggio sottoposto a vincolo, patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco». L’indagato, inoltre, avrebbe modificato lo stato dei luoghi e la relativa destinazione d’uso realizzando una discarica di rifiuti di varia natura non autorizzata.